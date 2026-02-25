Десетки свидетелски твърдения липсват от файловете за Епстийн, сред тях и обвинения срещу Тръмп

Десетки интервюта на свидетели на ФБР от разследването срещу Джефри Епстийн изглежда липсват в огромното количество файлове, публикувани от Министерството на правосъдието миналия месец.

Липсват и три интервюта, свързани с жена, която обвинява президента Доналд Тръмп в сексуално насилие, пише Си Ен Ен.

Регистърът с доказателства, предоставен на адвокатите на сътрудничката на Епстийн, Гислен Максуел, включва серийни номера на около 325 записи на разпити на свидетели от ФБР, но повече от 90 от тези записи изглежда не фигурират на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Сред липсващите записи са три интервюта, свързани с жена, която е разказала на агентите, че Епстийн я е малтретирал многократно, започвайки откакто е била на около 13 години, и която също е обвинила Тръмп в сексуално насилие над нея.

Във вторник демократичен законодател посочи очевидно липсващите документи, за да постави под въпрос обхвата на публикуваната от Министерството на правосъдието информация и дали администрацията на Тръмп е спазила закона, който задължава агенцията да публикува своите файлове, свързани с Епстийн, богатия финансист, който почина в федерален затвор през 2019 г., докато беше обвинен в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

„Имаме оцеляла, която е отправила сериозни обвинения срещу президента", заяви пред CNN Робърт Гарсия, високопоставен демократ в Комитета за надзор на Камарата на представителите. „Но има серия от документи, които изглежда са възможни разпити, проведени от ФБР с оцелялата, които всъщност липсват и до които нямаме достъп.

Тръмп последователно отрича да е извършил някакво нарушение във връзка с Епстийн. В изявление Белият дом нарече обвиненията срещу Тръмп „неверни и сензационни" и посочи предишно изявление на Министерството на правосъдието, че „някои от документите съдържат неверни и сензационни твърдения срещу президента Тръмп".

Подробности за липсващите документи, свързани с обвинителя на Тръмп, бяха съобщени по-рано от NPR и независимия журналист Роджър Соленбергер.

Говорител на Министерството на правосъдието отрече да са били изтривани документи, свързани с Епстийн, и подчерта, че ведомството спазва закона.

„Ние не сме изтривали нищо и, както винаги сме казвали, всички документи, които отговарят на изискванията, са били предоставени", заяви говорителят. Документите, които не са включени в публикуваните материали, са „дубликати, поверителни (или) част от текущо федерално разследване", заяви говорителят. Той не отговори на последващите въпроси за конкретни файлове.

Възможно е някои от документите, посочени в регистрите с доказателствата на Максуел, да се намират на друго място във файловете без серийните номера, посочени в регистрите, или с редактирани серийни номера.

Много документи също са били премахнати и добавени обратно в уебсайта на Министерството на правосъдието, посветен на делата на Епстийн, в седмиците след първоначалното им публикуване. Миналата седмица анализ на Си Ен Ен установи, че липсват около дузина допълнителни доклади от разпити, но те бяха достъпни онлайн във вторник следобед. Един от двата регистъра с доказателства също беше недостъпен миналата седмица, но сега отново е достъпен. Говорителят на Министерството на правосъдието заяви, че той е бил „временно премахнат за редактиране на имената на жертвите".

Няколко жертви на Епстийн заявиха, че през последните седмици са претърсили уебсайта на Министерството на правосъдието в търсене на файлове, документиращи техните интервюта с ФБР, но не са намерили нищо.

„Всички ние търсихме нашите показания като жертви", заяви Джес Майкълс, която е била нападната от Епстийн, когато е била на 22 години. Силно редактираните и липсващи доклади от разпити сочат, че „това Министерство на правосъдието всъщност манипулира цялата страна", твърди Майкълс.

Сред повече от 3 милиона страници файлове, публикувани от Министерството на правосъдието, се намира набор от документи, които федералните прокурори са предоставили на адвокатите на Максуел преди нейния процес за трафик на хора с цел сексуална експлоатация през 2021 г.

Тези записи включват стотици меморандуми на ФБР, известни като „302" файлове, които документират интервюта, както и други материали, свързани с десетки свидетели, някои от които са свидетелствали по време на процеса, според два списъка с доказателства, включени в публикуваните от Министерството на правосъдието документи.

Експерти заявиха, че са загрижени за очевидно липсващите документи, тъй като те са от ключово значение за разбирането на продължилото години разследване на ФБР срещу Епстийн и Максуел. Обикновено тези документи съдържат това, което интервюираният е казал на агентите, но не включват друга потвърждаваща информация или мненията на агентите.

Подробностите за повечето от липсващите документи 302, включително самоличността на интервюираните лица, са до голяма степен изтрити от регистрите с доказателства.

Но някои от липсващите записи от интервюта изглежда са свързани със свидетелка, която е обвинила Тръмп в сексуално насилие.

Жената първо се обадила на горещата линия на ФБР и съобщила, че е била жертва на Епстийн на 10 юли 2019 г., няколко дни след ареста му, според документите по делото.

Агентите на ФБР я разпитали в офиса на адвоката й две седмици по-късно, според документ 302, в който е описано какво е казала тя по време на разпита. Жената е казала на агентите, че Епстийн я е малтретирал многократно в къщата, в която е отсядал в Южна Каролина, след като е отговорил на обява за услуги по гледане на деца. Малтретирането е започнало, когато тя е била на около 13 години, е казала жената.

В един момент от интервюто, когато жената показала на агентите добре известна снимка на Тръмп и Епстийн заедно, адвокатът й казал, че тя е „загрижена да не замеси други лица, и по-специално такива, които са добре известни, поради страх от отмъщение", според документа.

В регистъра на доказателствата на Максуел са отбелязани три допълнителни документа 302 от август и октомври 2019 г., свързани със същата жертва, както и три други комплекта „бележки от интервюта". Никой от тях не фигурира в документите, публикувани от Министерството на правосъдието, въпреки че има копия от няколко снимки, които тя е предоставила на ФБР, както и записи от кореспонденцията с адвоката й.

Гарсия, конгресменът от Демократическата партия, заяви, че въз основа на нередактираните файлове, които е прегледал, същата жена „е направила сериозни обвинения срещу президента".

Някои редактирани файлове изглежда дават повече подробности за обвинението. Презентация на ФБР, подготвена през 2025 г., в която са изброени „известни имена", свързани с Епстийн, включва обвинението на една редактирана жена, че Тръмп я е принудил да му направи орален секс и я е ударил по главата, след като Епстийн ги е запознал. Нападението е било извършено между 1983 и 1985 г.

В друг файл се отбелязва, че обвинителката на Тръмп е имала връзка с Южна Каролина и че следата е била изпратена в офиса на ФБР за провеждане на разпит.

В съдебния процес срещу наследниците на Епстийн участва и жертва, чиито биографични данни съвпадат с твърденията, които жената е направила в интервюто си с ФБР. Една от ищците по делото, идентифицирана като „Джейн Доу 4", описва как Епстийн я е малтретирал в Южна Каролина, след като тя му предложила услугите си като детегледачка. Адвокатите на жената пишат, че Епстийн я е завел в Ню Йорк три или четири пъти и „е водил Джейн Доу 4 на интимни събирания с други известни, богати мъже", които са я насилили сексуално.

Един от тези „известни мъже" я е принудил да му направи орален секс, я е ударил по лицето и я е изнасилил, се твърди в съдебния иск. В частта от съдебния иск, която се отнася до Джейн Доу 4, не се споменават имената на мъжа или другите лица, които са я малтретирали.

Жената е била „счетена за неотговаряща на условията за получаване на обезщетение" от Програмата за обезщетяване на жертвите на Епстийн, система, създадена за независим преглед на исковете на жертвите, според съдебния протокол от май 2021 г. Не е ясно защо е била счетена за неотговаряща на условията. Тя доброволно е оттеглила иска си през декември 2021 г., а адвокатът й е заявил пред вестник „The Post and Courier" миналия месец, че е получила финансово обезщетение от наследниците.

Не е ясно какво се е случило с разследването на ФБР по отношение на твърденията на жената. В имейл, изпратен между агенти на ФБР миналото лято и включен в досието, се отбелязва, че „една идентифицирана жертва е твърдяла, че е била малтретирана от Тръмп, но в крайна сметка е отказала да сътрудничи", въпреки че не се уточнява дали става дума за същата жена като Джейн Доу 4.

Най-малко една жертва на Епстийн е подала жалба в съда, че Министерството на правосъдието не е спазило изискването за пълна прозрачност и отчетност при публикуването на досиетата.

Жертвата, Хейли Робсън, написа писмо до федерален съдия миналия месец, в което попита защо докладите от разпитите на жертвите и други документи не са публикувани с редактирани имена на жертвите.

„Като оцелели, това неспазване не е просто процедурно – то е дълбоко лично", пише Робсън в писмото си до съда. „Продължаващото неспазване на изискванията поддържа същата тайна, която позволи на тези престъпления да продължат безконтролно в продължение на години."