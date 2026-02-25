ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 1 март ще бъде ограничено движението в Широка л...

Гръцкият външен министър с маратон от срещи за сигурност и отбрана във Вашингтон

Бойка Атанасова, Атина

Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис СНИМКА: Х/@oulosP

Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис пристигна във Вашингтон за тридневно официално посещение (25 – 27 февруари 2026 г.), което включва ключова среща с американския държавен секретар Марко Рубио.

Това е второто официално посещение на Герапетритис в Държавния департамент под администрацията на Тръмп, като визитата се провежда в критичен геополитически момент.

Очаква се двамата да обсъдят задълбочаването на стратегическото сътрудничество, сигурността в Източното Средиземноморие и горещите точки като Украйна, Газа и Иран. Специално внимание ще бъде отделено на енергийната сигурност и т.нар. „Вертикален коридор" за газ, който засилва ролята на Гърция като регионален хъб.

В четвъртък Герапетритис ще присъства на подписването на важно споразумение между гръцките корабостроителници ONEX (Елевсина и Сирос) и южнокорейската Hanwha Power Systems в Министерството на транспорта на САЩ.

Предвидена е реч на министъра пред мозъчния тръст Atlantic Council относно ролята на Гърция като стълб на стабилност в региона.

Визитата подчертава силното партньорство между Атина и Вашингтон, като Гърция продължава да бъде ключов съюзник в НАТО с висок дял на разходите за отбрана и активна роля в Съвета за сигурност на ООН за мандата 2025-2026 г.

Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис СНИМКА: Х/@oulosP

