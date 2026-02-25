КМГ: МВнР: Международната общност трябва да се противопостави на безразсъдните действия на новия японски милитаризъм

Либерално-демократическата партия на Япония одобри предложение, изискващо от правителството да премахне ограниченията върху износа на оръжие, заяви журналист на днешната пресконференция на китайското Външно министерство и поиска коментар относно това.

Мао Нин, говорителка на Външното министерство заяви, че Китай е взел под внимание съответните решения и проявява безпокойство относно това. През последните години Япония значително коригира политиката си за сигурност, а японските власти открито се стремят да преразгледат политика на трите „не"-та по отношение на ядрените оръжия и да премахнат ограниченията върху износа на оръжие. Това за пореден път разкри амбициите на десните сили в Япония да пробият ограниченията на следвоенния международен ред и вътрешното законодателство в стремежа си към „ремилитаризация". Международната общност трябва да бъде изключително бдителна по този въпрос, да работи заедно в защита на постиженията на победата във Втората световна война и следвоенния международен ред и решително да се противопостави на безразсъдните действия на новия японски милитаризъм, заяви говорителката.