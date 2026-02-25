Тайланд, Южна Корея и Малайзия са най-предпочитаните дестинации за китайските туристи по време на Пролетния празник

Тайланд, Южна Корея и Малайзия са били трите най-популярни задгранични дестинации за китайските туристи по време на току-що приключилите девет почивни дни за Пролетния празник, според данни на платформата Flight Master, цитирани от изданието Global Times.

В сравнение с предпандемичната 2019 г. възстановяването на полетите до Южна Корея е достигнало 96,5%, докато при Япония този показател е едва 58,3%. В същото време полетите до Малайзия, Сингапур, Виетнам, Русия, Австралия, Обединените арабски емирства, Лаос, Великобритания, Италия, Казахстан, Нова Зеландия и Катар са надхвърлили нивата отпреди пандемията.

Данните се потвърждават и от туристическата платформа Qunar, според която Тайланд отново заема първото място като най-предпочитана задгранична дестинация за китайските туристи.

Най-посещаваните градове са Банкок, Куала Лумпур, Хонконг, Сингапур, Сеул, Пукет, Хошимин, остров Бали, Сидни и Чианг Май.

По информация на Qunar, в периода 15-23 февруари китайските туристи са пътували до близо 1000 града по света, резервирайки билети и хотели чрез платформата. Най-популярните дестинации са предимно в Азия, предпочитани заради близките разстояния, облекчените визови режими и приятния климат, което ги прави подходящи за семейни пътувания.

Според доклад на Bloomberg китайските туристи вече съставляват около една четвърт от седмичните посещения в Тайланд. За седмицата, приключила на 22 февруари – в пиковия период на пътуванията около Китайската нова година – делът им достига 23%, близо до нивата отпреди пандемията и значително над 9% в началото на 2026 г.

Същевременно интересът към Япония бележи спад, заради политическото напрежение и призивите на Пекин да се избягват пътувания до тази страна. През първата седмица от пиковия период на пътуванията за Пролетния празник (2-8 февруари) броят на полетите между Китай и Япония е намалял с 1292 на годишна база, което представлява спад от 49,2%. Данни на Японската национална туристическа организация показват, че броят на чуждестранните посетители в страната през януари е намалял с 4,9% спрямо година по-рано – първият спад за този месец от четири години насам, основно заради отсъствието на китайски туристи. Общият спад се дължи в голяма степен на рязкото намаление от 60,7% на пристигащите от Китай, като това е втори пореден месец на понижение, уточняват от организацията.