Малки кукли създават огромен пазар

През последните години всякакви кукли спечелиха безброй фенове сред младите хора. Хората измислят нови начини да им се наслаждават – купуват им дрехи, правят им екскурзии и фотосесии. Така се появяват различни нови начини за игра с куклите, а дрехите за кукли са се превърнали в аксесоар за модерните играчки. Защо точно тези малки дрехи за кукли са станали толкова популярни?

Гащеризони, поли, шапки... тези модни облекла не са детски дрехи, а дрехи за кукли. По улиците много млади хора носят красиво облечени кукли, окачени на раниците си. Дрехите за кукли постепенно се превръщат в социална тема сред младите хора. В онлайн платформите хората показват персонализираните облекла на своите кукли като стиловете на продуктите постоянно се обновяват. В град Хъфей, провинция Анхуей, се появиха специализирани магазини за дрехи за кукли. В магазините разнообразният избор и богатото преживяване привличат много млади хора да пазаруват там.

Освен това е много популярно всеки сам да си измайстори кукла. От избора на кожи, пълненето с памук, записването на звуците на сърдечния ритъм, до дизайна на дрехи, всяка стъпка е изпълнена с ритуал. Според собственик на магазин за дрехи за кукли продажбите са се увеличили с 30% тази година в сравнение с миналата.

Популярността на тези малки дрехи също позволи на бизнеса да се възползва от новите възможности. В Шанхай се появиха много магазини и работилници за дрехи за кукли с постоянно развиващи се стилове на продуктите. В магазин за играчки в Шанхай е създадена специална „стая за изработване на кукли". Младите потребители не само пазаруват дрехи за кукли, но и сами си ги изработват. Плетачно студио в квартал Джин'ан в Шанхай стартира курс за „Направи си сам" облекло за кукли, привличайки много млади потребители. Разбира се, че много от участниците в курса също така купуват комплекти прежда, за да ги вземат вкъщи и да създават свои собствени дизайни.

Онлайн продажбите са също толкова популярни. Търсене на „облекло за кукли" в онлайн платформите за пазаруване показва, че цените варират предимно от 10 до 50 юана, като някои популярни магазини продават над 10 000 бройки на месец. Така тези малки облекла за кукли задвижват огромен пазар.

В Международния търговски град Иу, провинция Джъдзян, зоната за продажби на дрехи за кукли е оживена, като търговците промотират най-новите стилове облекло за кукли на чуждестранни клиенти на различни езици чрез предаване на живо. Тук цените на дрехите за кукли варират от десетки до стотици юани, като най-популярни са зимните стилове, празничните дрехи и тези в традиционен китайски стил.

Защо малките дрехи за кукли са завладели сърцата на толкова много потребители? Какви икономически тенденции са в основата на тази популярност? Експертите заявиха, че пазарът на модерните играчки в момента се измества от „функционално удовлетворение" към „емоционален резонанс". Независимо дали става въпрос за играчки в „сляпа кутия", които носят усещане за изненада, или за дрехи за кукли, които показват индивидуалност, и двете са свидетели на продължаващия възход на потреблението. Популярността на дрехите за кукли също отвори новия свят на модните играчки. В момента, дрехите за кукли преминават от рядко хоби към етап на търговско развитие. Креативният дизайн на дрехите за кукли е въведен и в класните стаи в колежите, превръщайки се в гореща тема за дискусии.