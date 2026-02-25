Канцлерът на Германия пристигна в Китай

Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна днес в Пекин, започвайки първото си посещение в Китай от встъпването си в длъжност

Той е и първият чуждестранен лидер, посетил Китай през Годината на Коня. По време на посещението председателят на КНР Си Дзинпин ще се срещне с него, а премиерът Ли Цян ще обмени мнения по двустранните отношения и въпроси от взаимен интерес. Мерц ръководи високопоставена търговско-икономическа делегация, като около 30 висши ръководители на водещи компании от германските сектори автомобилостроене, химическа промишленост, биотехнологии и фармацевтика, машиностроене и кръгова икономика го придружават, което ясно показва силното желание на Германия за задълбочаване на двустранните търговско-икономически отношения.