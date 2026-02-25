ООН прие нова резолюция по повод четвъртата годишнина от конфликта между Русия и Украйна

На 24 февруари Общото събрание на Организация на обединените нации възобнови работата на 11-ата извънредна специална сесия и прие проекторезолюция, озаглавена „Подкрепа за постигането на траен мир в Украйна". Проектът беше приет със 107 гласа „за", 12 „против" и 51 „въздържал се". Китай гласува „въздържал се".

Китайската страна заяви, че въпросът за Украйна е навлязъл в ключов етап за насърчаване на преговорно решение и изрази надежда международната общност да създаде благоприятни условия за политическо уреждане на кризата. Пекин също така заяви, че очаква Общото събрание да изиграе конструктивна роля за консолидирането на консенсуса между държавите членки в подкрепа на мира.

В обяснение на вота след гласуването представителят на Китай посочи, че въздържането отразява последователната позиция и принципи на страната по въпроса за Украйна.