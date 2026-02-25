Партия от управляващата коалиция в Малайзия иска кралско разследване на антикорупционната агенция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Партия от управляващата коалиция на Малайзия със стратегическа роля призова за сформиране на кралска разследваща комисия, за да бъде проучен въпросът с обвиненията в неправомерни действия на антикорупционната агенция на страната, предаде Ройтерс.

Малайзийската антикорупционна комисия (МАК) и нейният председател се превърнаха в обект на обществено възмущение след множество медийни публикации по-рано този месец, в които комисията беше обвинена в злоупотреба и нарушение на законите за държавната служба.

Представители на МАК са помагали на група бизнесмени да установят контрол върху компании, съобщи "Блумбърг". Ройтерс не може да провери по независим път информацията в доклада, който се позовава на документи за вътрешно ползване и интервюта със свидетели.

МАК каза, че обвиненията са "безпочвени", като в изявление от вчера заяви, че те представляват опит за опозоряване на проучванията на комисията и нейните правоприлагащи действия в частния сектор.

Въпреки това Партията на демократичното действие – основен участник в кабинета на премиера Ануар Ибрахим, заяви, че ще настоява за разследване във връзка с обвиненията, наричайки отричането от страна на МАК "недостатъчно".

"Трябва да има разследване по направените обвинения и то трябва да се осъществи от кралска разследваща комисия, която има необходимите правомощия, за да се гарантира ефективно и прозрачно разследване по случая", заяви днес председателят на партията Гобинд Сингх Део, който е министър в кабинета на Ануар Ибрахим.

Антъни Лок – лидер на партията и министър на транспорта, заяви, че ще предложи създаването на кралска разследваща комисия по време на срещата на кабинета в петък, информира местна медия.

Кабинетът на премиера Ануар Ибрахим не даде коментар по темата.

Правителството сформира специален комитет по-рано този месец, за да се разследва председателят на МАК, след като различни медии публикуваха информация, съдържаща обвинения в нарушение на законите за акционерството, насочени към него.