Турският енергиен министър Алпарслан Байрактар обсъди сътрудничество с южнокорейския си колега Ким Сон-хван

736
Алпарслан Байрактар СНИМКА: World Energy Council Turkey

Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар се е срещнал в Сеул с корейския си колега Ким Сон-хван, с когото са обсъдили двустранното сътрудничество в сферата на енергетиката, съобщава в. „Хюриет", цитиран от БТА. 

От публикацията на Байрактар става ясно, че той и Сон-хван са обсъдили изчерпателно съществуващите сътрудничества и новите възможности за по-нататъшно развитие на енергийните отношения между Турция и Южна Корея, като разговорите им са били фокусирани най-вече върху предприемането на конкретни стъпки, свързани с възобновяемата и ядрената енергия и инфраструктурата за пренос на електроенергия.

„Обединихме се около работен дневен ред, който да отразява опита на двете страни на място, като основният ни фокус ще бъде върху диверсифицирането на веригите за доставки с цел засилване на сигурността на енергоснабдяването и развитието на сътрудничеството ни в трети страни", написа още Байрактар, като подчерта, че посещението му в Сеул е свързано с провеждането на Деветата сесия на съвместната икономическа комисия Турция – Корея.

