Дмитрий Медведев за Кая Калас: Русокос плъх

Дмитрий Медведев СНИМКА: Екс/ Russieninfos

Бившият руски президент и настоящ секретар на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев публикува съобщение в X в характерния си остър стил, изпълнено с обиди към ръководителя на европейската дипломация Кая Калас, в което отправя заплахи към Европа за възможно нахлуване.

„Кая, русокосият плъх, каза, че работи за това стотици хиляди бивши руски военнослужещи никога да не влязат в Шенген. Каква загуба за нашите бойци! Е, те могат да влизат в Шенген без визи, ако искат - както през 1812 или 1945 г. Честит Ден на защитника на Отечеството!", написа Медведев в социалната мрежа, съобщава Нова телевизия.

На изказването реагира говорителят на румънското външно министерство Андрей Църня, който заяви: „Бивши незначителни държавници, които наричат всяка жена "плъх", е по-добре да бъдат игнорирани, но жените и момичетата в Русия и по света заслужават много по-добро отношение. Показателно е, че докато той разпространява онлайн омраза към жените, жената, която се опитва да омаловажи, обикаля света и формира политики."

