Четирима души загинаха при руски атаки в Южна Украйна тази нощ

Четирима души загинаха при руски атаки в Южна Украйна. Има ранени, сред които и дете, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Въздушни удари по село в Запорожка област разрушиха жилищна сграда и повредиха друга, съобщи украинската служба за гражданска защита, посочва БТА.

Атаките са извършени снощи, в деня на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна.

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна съобщиха в "Телеграм", че в периода 18:30 ч. вчера местно време (и българско) до 07:30 ч. тази сутрин са неутрализирали 95 от 115 безпилотни летателни апарата, използвани от руските сили при атаки срещу различни части на Украйна, отбелязва Укринформ.

Удари с 18 дрона са регистрирани на 11 места.