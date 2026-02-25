ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Гранична полиция“: Не сме възлагали ангажименти и...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22356726 www.24chasa.bg

Четирима души загинаха при руски атаки в Южна Украйна тази нощ

580
Четирима души загинаха в руски атаки в Украйна СНИМКА: Архив


Четирима души загинаха при руски атаки в Южна Украйна. Има ранени, сред които и дете, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Въздушни удари по село в Запорожка област разрушиха жилищна сграда и повредиха друга, съобщи украинската служба за гражданска защита, посочва БТА.

Атаките са извършени снощи, в деня на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна.

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна съобщиха в "Телеграм", че в периода 18:30 ч. вчера местно време (и българско) до 07:30 ч. тази сутрин са неутрализирали 95 от 115 безпилотни летателни апарата, използвани от руските сили при атаки срещу различни части на Украйна, отбелязва Укринформ.

Удари с 18 дрона са регистрирани на 11 места.

Четирима души загинаха в руски атаки в Украйна СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание