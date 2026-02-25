Над 70 мигранти са стигнали с лодки до гръцки острови за 48 часа

Над 70 мигранти са пристигнали на гръцките острови Лесбос и Фармакониси в източната част на Егейско море през последните 48 часа, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", позовавайки се на изявление на гръцката брегова охрана, пише БТА.

В изявлението се посочва, че 39-годишен азербайджански гражданин е бил арестуван на остров Лесбос по подозрение, че е превозвал 15 мъже, четири жени и 12 деца с лодка от Турция малко преди зазоряване във вторник. От бреговата охрана не посочват националността на мигрантите, но информират, че те са настанени в лагер на остров Лесбос.

В изявлението на бреговата охрана се посочва още, че при отделен случай в понеделник в района на остров Фармакониси (близо до остров Лерос) са засечени 40 нелегални мигранти, от които 13 жени и три деца. Мигрантите са били отведени в лагер на Лерос, пише още в изявлението.