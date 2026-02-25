ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 70 мигранти са стигнали с лодки до гръцки острови за 48 часа

Бреговата охрана на Гърция съобщи за повече от 70 мигранти до островите, сред които 16 деца.

Над 70 мигранти са пристигнали на гръцките острови Лесбос и Фармакониси в източната част на Егейско море през последните 48 часа, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", позовавайки се на изявление на гръцката брегова охрана, пише БТА.

В изявлението се посочва, че 39-годишен азербайджански гражданин е бил арестуван на остров Лесбос по подозрение, че е превозвал 15 мъже, четири жени и 12 деца с лодка от Турция малко преди зазоряване във вторник. От бреговата охрана не посочват националността на мигрантите, но информират, че те са настанени в лагер на остров Лесбос.

В изявлението на бреговата охрана се посочва още, че при отделен случай в понеделник в района на остров Фармакониси (близо до остров Лерос) са засечени 40 нелегални мигранти, от които 13 жени и три деца. Мигрантите са били отведени в лагер на Лерос, пише още в изявлението.

Бреговата охрана на Гърция съобщи за повече от 70 мигранти до островите, сред които 16 деца.

