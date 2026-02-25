ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

8232 чужденци с отнето право на пребиваване в Германия през 2025 г.

1088
Германия е експулсирала от страната над 8 200 чужденци през 2025 г. СНИМКА: Пиксабей

Властите в Германия са отнели правото на пребиваване в страната на 8232 чужденци през 2025 г. - по-малко от предходната година, когато те са били 9277, предаде ДПА, като се позова на отговор на правителството на парламентарно запитване.

Повечето заповеди за експулсиране са издадени на граждани на Грузия (671 души), Албания (661 души) и Турция (618 души). Същите три държави са начело в списъка и през 2024 г., когато албанските граждани са с най-голям дял - 923-ма души, уточнява БТА.

Заповедта за експулсиране е превантивна мярка за сигурност и принуждава съответното лице да напусне страната. Депортацията може да се осъществи само след след издаването на официална заповед за принудително извеждане от страната.

