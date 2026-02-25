ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22357078 www.24chasa.bg

Заради сигнал за бомба е евакуирана съдебна сграда в Атина

1944
Гръцка полиция

Съдебна сграда в гръцката столица Атина е била евакуирана тази сутрин след подаден сигнал за бомба, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

По информация на властите обаждането е било направено около 09:30 ч. местно (и българско) време, като неизвестният автор на сигнала е дал срок от 40 минути. Сигналът е постъпил в редакциите на вестник „Ефимерида тон синдактон" и новинарския сайт „Зунгла", информира изданието.

Районът е отцепен, а сградата е евакуирана като предпазна мярка. На място са изпратени полицейски сили и екипи за проверка.

До момента няма данни за пострадали. Проверките продължават, пише още „Катимерини".

В информацията се пояснява, че евакуираната сграда е бившата школа „Евелпидон" – исторически военен кампус, който днес функционира като основен съдебен център, където се помещават първоинстанционни съд и прокуратура.

