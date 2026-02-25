Денис Миралес стана първата жена премиер на Перу

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Икономистката Денис Миралес положи клетва като премиер на преходното правителство в Перу, ръководено от временния президент Хосе Балкасар, предаде ЕФЕ.

Назначението бе утвърдено въпреки официалното съобщение, че постът ще бъде поет от икономиста и бивш кандидат за президент Ернандо де Сото. Според медийни публикации Де Сото и Балкасар са имали разногласия в последния момент относно състава на кабинета, допълва БТА.

Денис Миралес е бивш министър на икономиката и финансите в предходното преходно правителство на бившия десен президент Хосе Хери.

По време на клетвата на временното правителство Хосе Балкасар не даде публично обяснение за промяната в последния момент, след като на 22 февруари неговата канцелария оповести, че премиер ще бъде Ернандо де Сото.

Преходното правителство ще остане на власт до 28 юли. Следващият кабинет ще бъде определен след общите избори в Перу през април, но ще встъпи в длъжност няколко месеца по-късно.

Освен назначаването на Миралес, Балкасар потвърди шестима министри от правителството на Хери на техните постове – външни отношения, здравеопазване, труд, производство, транспорт и съобщения и жилищно строителство.

За външен министър беше утвърден Уго де Села, а Херардо Лопес Гонсалес пое Министерството на икономиката и финансите.

Министерството на отбраната бе поверено на пенсионирания генерал Луис Енрике Аройо, а за вътрешен министър бе назначен пенсионираният генерал от Националната полиция Уго Бегасо.

За министър на правосъдието и правата на човека бе назначен адвокатът Луис Енрике Хименес, а за министър на образованието – психологът Мануел Кастийо.

Министър на здравеопазването стана Луис Кирос, а за министър на аграрното развитие и напояването бе назначен Фелипе Меса. Поста министър на труда и насърчаването на заетостта пое Оскар Фернандес.

Икономистът Сесар Киспе оглави Министерството на производството, адвокатът Хосе Рейес – Министерството на външната търговия и туризма, а инженерът Анхело Алфаро – Министерството на енергетиката и мините. За министър на транспорта и съобщенията бе одобрен Алдо Прието.

Глория Исара беше назначена за министър на жените и уязвимите групи, Нели Паредес – за министър на околната среда, а Фатима Сорая Алтабас – за министър на културата. Психологът Лили Васкес пое Министерството на развитието и социалното приобщаване.