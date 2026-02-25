ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хората на Доган ще сезират Конституционния съд за ...

Откриха дупка от куршум на крилото на US самолет, излетял от Колумбия за САЩ

2128
"Американ еърлайнс" СНИМКА: Pixabay

Дупка от куршум беше открита върху едното крило на самолет на американските авиолинии, летял от Меделин в Колумбия до Маями, САЩ, съобщиха американски медии, цитирани от БТА.

Авиокомпанията заяви, че нейните екипи по поддръжката са забелязали "пробив" по външната повърхност на летателния апарат при рутинен оглед, след като самолетът се върнал в Маями, отбеляза тевелизия "Ей Би Си Нюз".

"Летателният апарат бе веднага изтеглен за инспекции и допълнителен ремонт. Ще сътрудничим пряко на всички компетентни органи, за да проведем разследване на инцидента", съобщи компанията "Америкън Еърлайнс" пред "Ей Би Си Нюз".

Според телевизия "Си Би Ес Нюз" "пробивът" е бил открит на дясното крило на самолета.

Самолетната компания подчертава, че не е имало ранени при инцидента и не са били отчетени технически проблеми по време на полета.

По данни на специализирания сайт за проследяване на полети "Флайтрадар24", цитирани от Франс прес, засегнатият самолет "Боинг 737 Макс 8" е осъществил полет от Маями до Меделин в неделя, а на следващия ден сутринта се е върнал в Маями.

В понеделник вечерта самолетът е отлетял без пътници за Далас, където се намира централата на "Америкън Еърлайнс". Там той ще премине цялостен ремонт, уточнява още авиокомпанията.

През ноември 2024 г. САЩ забраниха всички граждански полети към Хаити за период от един месец, след като три самолета бяха повредени от изстрели.

