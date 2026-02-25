Техеран: Тръмп лъже, не разработваме ракети, способни да ударят САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Техеран отхвърли днес твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че разработва ракети, способни да ударят Съединените щати, предаде Франс прес.

"Всичко, което внушават по повод иранската ядрена програма, балистичните ракети на Иран и многото жертви по време на размириците през януари, не е нищо повече от повтаряне на едни големи лъжи", заяви в социалната мрежа "Екс" говорителят на министерството на външните работи Есмаил Багаи.

Иран "вече е разработил ракети, които могат да застрашат Европа и нашите бази", ", заяви броени часове по-рано Тръмп в речта си "За състоянието на Съюза" пред американския Конгрес.

"Те [...] преследват понастоящем своите зловещи ядрени амбиции", каза още американският президент.

"Аз предпочитам решение на този проблем по пътя на дипломацията, но едно нещо е сигурно: няма да позволя на основния поддръжник на тероризма на света [...] да се сдобие с ядрено оръжие", изтъкна Тръмп.

"Те искат да сключат споразумение, но още не сме чули ключовите думи: "Никога няма да имаме ядрено оръжие", заяви американският президент.

Техеран твърди, че няма амбиции да се сдобие с ядрени оръжия, но настоява на правото си да разполага с ядрена програма за мирни цели.

На 6 февруари в оманската столица Маскат бе подновен диалогът между Иран и САЩ, след като миналата година ядрените преговори между двете страни бяха преустановени след началото на 12-дневната война между Израел и Иран през юни, по време на която Вашингтон бомбардира ирански ядрени обекти, припомня БТА.

Доналд Тръмп заяви също, че властите в Иран са убили 32 000 души при протестите там наскоро. Иранските власти признават смъртта на повече от 3000 души при тези демонстрации.