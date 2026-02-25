Удариха наркотрафика и прането на пари в Истанбул и други окръзи на Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мащабна операция срещу наркотрафика и прането на пари са предприели турските сили по сигурността едновременно в Истанбул и окръзите Хаккари, Анкара, Бурса, Измир, Хатай, Мерсин, Ван, Диарбекир и Мардин, предаде БТА.

По информация на сайта „Хаберлер" операциите са осъществени от екипи на Дирекциите за борба срещу наркотрафика и организираната престъпност под координацията на Републиканската прокуратура в Истанбул и турския Съвет за разследване на финансови престъпления (MASAK).

След споделянето на информация и документи с Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), са задържани 10 заподозрени, за които се смята, че са свързани с престъпления като „сформиране на организация за извършване на престъпления", „трафик на наркотици" и „пране на пари".

В рамките на разследванията е било установено, че задържаните са отговорни за трафика на 10 тона и 250 килограма наркотици, конфискувани в международен план и в Турция.

Конфискувани са 47 моторни превозни средства, 135 имота, както и акции на 42 фирми, за които се смята, че са придобити чрез престъпна дейност.

Заподозрените са задържани в Дирекцията по сигурността в Истанбул, където разпитите продължават.

Междувременно при операции на турските сили по сигурността срещу нарктотрафика и разпространението на наркотици, проведени през последните 10 дни в общо 75 окръга на страната, са конфискувани 958 килограма наркотици и 1 263 095 наркотични таблетки, информира ТРТ Хабер.

Операциите са осъществени с участието на около 7 000 полицейски служители, хеликоптери, катери на бреговата охрана и 38 кучета, обучени за откриване на наркотици.

При операциите са задържани 1699 заподозрени, от които 888 са оставени за постоянно в ареста.