Си Цзинпин се срещна днес с Фридрих Мерц в Пекин

Китайският лидер Си Цзинпин се срещна днес с германския канцлер Фридрих Мерц в Пекин, предадоха агенция Синхуа и БТА.

Президентът Си заяви пред Мерц, че двете страни трябва да засилят стратегическата комуникация и доверието помежду си във време, когато светът става все по-нестабилен и сложен. Той отбеляза, че отдава огромно значение на отношенията между двете страни, посочва Ройтерс.

Китай и Германия искат да задълбочат сътрудничеството си, заявиха по-рано днес Фридрих Мерц и китайският премиер Ли Цян след пристигането на канцлера в Пекин на посещение, чиято цел е възстановяването на връзките с Китай на фона на увеличаващ се търговски дисбаланс.

Мерц заяви пред китайския премиер, че Германия придава голямо значение на поддържането и задълбочаването на интензивния икономически обмен с Китай, който беше най-големият търговски партньор на Берлин миналата година, като същевременно подчерта необходимостта от осигуряването на честно сътрудничество и отворена комуникация.

"Имаме редица конкретни опасения относно нашето сътрудничество, което искаме да подобрим и да направим по-честно", заяви Мерц, който е изправен пред трудната задача да зададе нова посока на икономическите отношения с Китай, ставащи все по-неблагоприятни за германските интереси.