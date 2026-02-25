Стряскащ рекорд: 129 журналисти са убити по света през 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Комитетът за защита на журналистите заяви, че сто двадесет и девет журналисти и служители на медии са убити миналата година по целия свят, съобщават Франс прес и БТА.

"Израелската армия понастоящем е извършила повече целенасочени убийства на журналисти от която и да било друга правителствена армия досега, като повечето убити са журналисти и служители на палестински медии в Газа", се казва в изявление на американската неправителствена организация.

През 2024 година убитите журналисти са били 124, което също е било рекорд. Комитетът води статистика от 30 години.

Най-много са журналистите, изгубили живота си във войната в Газа - 86 души. Във войната в Украйна са убити четирима, а в конфликта в Судан - девет представители на медиите.