Проф. Янчева предаде ключа и печата на новия облас...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Стряскащ рекорд: 129 журналисти са убити по света през 2025 г.

Най-много са журналистите, изгубили живота си във войната в Газа - 86 души.

Комитетът за защита на журналистите заяви, че сто двадесет и девет журналисти и служители на медии са убити миналата година по целия свят, съобщават Франс прес и БТА.

"Израелската армия понастоящем е извършила повече целенасочени убийства на журналисти от която и да било друга правителствена армия досега, като повечето убити са журналисти и служители на палестински медии в Газа", се казва в изявление на американската неправителствена организация.

През 2024 година убитите журналисти са били 124, което също е било рекорд. Комитетът води статистика от 30 години.

Най-много са журналистите, изгубили живота си във войната в Газа - 86 души. Във войната в Украйна са убити четирима, а в конфликта в Судан - девет представители на медиите.

