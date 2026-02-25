Най-малко 17 са убити при въздушно нападение на военната хунта в Мианма

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



Най-малко 17 души бяха убити при въздушно нападение на пазар в село в западната част на Мианма, посочиха две местни организации, цитирани от Франс прес и БТА.

"Армията на Аракан", въоръжена етнонационалистическа групировка, обяви, че 17 мирни граждани са били убити вчера при въздушен удар срещу село Йое Нгу в западния щат Рахин. От своя страна, гражданската доброволческа организация "Младежка организация Понагюн" посочи, че жертвите са 18.

Телата бяха пръснати из цялата атакувана зона, каза Пяе Фио Наинг, директор на организацията, пристигнал на мястото след удара.