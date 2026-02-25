ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Янчева предаде ключа и печата на новия облас...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22358192 www.24chasa.bg

ЕК осигурява лесни кредити за държави в близост до Украйна, Русия и Беларус, сред които и България

1004
Инициативата на ЕК е в подкрепа на България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ


Европейската комисия съобщи, че утре ще даде начало на нова инициатива за осигуряване на по-лесен достъп до кредити за държавите от ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна, за да им помогне да се справят с предизвикателствата, свързани с войната.

Инициативата е в подкрепа на България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния, и се осъществява в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Северната инвестиционна банка, Банката за развитие на Съвета на Европа и националните насърчителни банки от деветте засегнати държави. Предвижда се да бъдат осигурени поне 28 милиарда евро частни и публични инвестиции в тези региони.

Граничещите с Русия и Беларус региони са изправени пред най-сериозните последици от военното нападение срещу Украйна и страдат от сериозни търговски пречки, намаляване на населението заради затварянето на границите и последиците от санкциите, налагани срещу Русия от ЕС, се посочва в съобщението. Допълва се, че ЕС предостави политическа, техническа и финансова подкрепа на тези региони за подобряване на инфраструктурата, икономическата устойчивост, отбранителните способности и възможностите за заетост. Отчита се, че е необходима допълнителна помощ.

Инициативата на ЕК е в подкрепа на България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание