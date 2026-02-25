Зеленски: Украинските преговарящи ще се срещнат с Уиткоф и Къшнър утре в Женева



Рустем Умеров, който е преговарящ от страна на Украйна, ще се срещне утре в Женева с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, за да подготви почвата за нови тристранни разговори с Русия, които се очаква да се състоят следващия месец. Това заявиха днес украинските власти, цитирани от Франс прес и БТА.

Тази среща има за цел да "подготви тристранна среща с Русия", която "следва да се състои в началото на март", за да бъде направен опит за намиране на решение на войната между Украйна и Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

В Женева в средата на този месец вече бяха проведени разговори между Киев и Москва с посредничеството на САЩ.

Вашингтон оказва натиск за слагане на край на войната, която започна през февруари 2022 г. с нахлуването на руските сили в Украйна и стана най-кървавият въоръжен конфликт в Европа след Втората световна война.

Утрешните разговори ще се фокусират и върху икономическия план за възстановяване на Украйна, както и върху подготовката на нова размяна на военнопленници между Украйна и Русия, каза още президентът Зеленски.

Украинско-американската среща в четвъртък ще се съсредоточи върху търсенето на различни пътища за постигане на мирно споразумение, заяви вчера Стив Уиткоф.