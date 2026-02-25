Бил Гейтс имал 2 извънбрачни връзки с рускини. Милиардерът призна за връзките си с Епстийн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс призна, че е имал две извънбрачни връзки с рускини, докато е бил женен за бившата си съпруга Мелинда Френч Гейтс. Милиардерът също така се извини за връзките си с осъдения педофил Джефри Епстийн.

70-годишният Гейтс е казал на служителите в своята фондация във вторник, че е летял с частен самолет с дискредитирания финансист и е прекарвал време с него в САЩ и в чужбина, но не е участвал в никакви престъпления, според Wall Street Journal.

„Не съм направил нищо незаконно. Не съм видял нищо незаконно", е казал Гейтс на събранието в кметството. За да бъда ясен, никога не съм прекарвал време с жертвите, жените около него", признал Гейтс.

Милиардерът се запознава с Епстийн през 2011 г., след като финансистът е осъден във Флорида за набиране на деца за проституция и продължава да общува с него, като изглежда игнорира опасенията, изразени от бившата му съпруга Френч Гейтс, пише New York Post.

Гейтс винаги е отричал да е извършил нещо нередно във връзка с контактите си с Епстийн, но призна за предполагаемите си извънбрачни връзки по време на брака си с Френч Гейтс, която подаде молба за развод през 2021 г., с което сложи край на 27-годишния им брак.

„Имах връзки, една с руска бридж състезателка, която срещнах на бридж турнири, и една руска ядрена физичка, която срещнах по време на бизнес дейности", разказал той на служителите си.

Епстийн е заплашвал Гейтс заради връзката му с руската бридж състезателка Мила Антонова. Педофилът се запознал с Антонова, докато търсил финансови поддръжници за бридж академия, след което й платил да посещава училище за софтуерно програмиране.

Гейтс се запознал с Антонова през 2010 г. на турнир, в който и двамата участвали. В имейл от 4 юли 2013 г. до Борис Николич, главен съветник на Гейтс по наука и технологии, Епстийн назовава две жени, с които според него Гейтс е имал връзки.

Педофилът твърди, че жените рискували да се превърнат в сензация за една нощ.

„Бил рискува да се превърне от най-богатия човек в най-големия лицемер, Мелинда – в посмешище, а обещанията ще изчезнат вследствие на това" – казва Епстийн на Николич.

Само няколко седмици по-късно Епстийн изпратил имейл с "оставка" до себе си, в който сякаш пишел от името на Николич.

„През последните няколко седмици бях въвлечен в сериозен брачен спор между Мелинда и Бил", се казвало в имейла.

Имейлът се опитвал да внуши, че Николич е помогнал на Гейтс да си набави лекарства, за да се справи с последствията от секса с руски момичета.

Николич твърди, че имейлите не са били написани от негово име или по негова молба.

По време на общинското събрание Гейтс призна, че е прекарвал време с Епстийн в Ню Йорк, Германия, Франция и Вашингтон, но заяви, че никога не е посещавал острова му.

Гейтс призна, че бившата му съпруга винаги е била нащрек за връзките му с Епстийн.

„Трябва да й отдам заслуженото, тя винаги е била скептична по отношение на Епстийн", каза той.

Гейтс призна също, че връзките му с Епстийн са повлияли на други хора в рамките на Фондацията "Гейтс".

„Извинявам се на другите хора, които са въвлечени в това заради грешката, която направих", каза той.

„Това определено е противоположно на ценностите и целите на Фондацията."

Представител на организацията заяви, че Гейтс е говорил откровено и е поел отговорност за действията си".

Гейтс заяви, че е било „глупаво" да прекарва време с Епстийн.

„Мислех, че това ще ми помогне в глобалната филантропия в областта на здравеопазването. Всъщност, това не се случи. Беше просто огромна грешка", заявява той пред вестник „Journal" през 2025 г.