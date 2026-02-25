ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До края на март се очаква да е готов проектът за т...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22358389 www.24chasa.bg

Си Дзинпин: Китай и Германия трябва да бъдат надеждни партньори

КМГ

2352
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес следобед в Пекин китайският председател Си Дзинпин се срещна с гостуващия в страната германски канцлер Фридрих Мерц.

Китайският държавен глава посочи, че Китай и Германия съответно са втората и третата по големина икономики в света. Китайско-германските отношения са от огромна важност не само за взаимните интереси на двете страни, но и за тези на Европа и целия свят. Сегашната международна ситуация изпитва най-големите промени след Втората световна война. Двете страни трябва да засилят стратегическите консултации и да увеличат взаимното стратегическо доверие, с цел непрекъснатото развитие на всеобхватното стратегическо партньорство.

Си Дзинпин изрази надежди за засилване на сътрудничеството в отварянето, иновациите и културата, носейки взаимни ползи. Той подчерта, че Китай подкрепя самостоятелността и независимостта на Европа и желае двете страни да допринесат повече за световния мир и развитие.

Мерц заяви, че Германия цени отношенията с Китай и категорично се придържа към политиката за „един Китай". Неговата страна желае непрекъснато да задълбочава всеобхватното стратегическо партньорство с Китай за общо развитие с взаимна изгода. Той изтъкна, че надеждните и дългосрочните търговско-икономически отношения между ЕС и Китай отговарят на интересите на двете страни, както и на стабилността и просперитета на света. Германия подкрепя засилването на диалога и сътрудничеството между двете страни.

Двамата лидери също обмениха мнения по украинската криза.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание