Полицаи и военни искат оставката на премиера в Румъния, вдигат им възрастта за пенсия

Няколкостотин полицаи и военни протестираха на площад „Виктория" пред сградата на румънското правителство в Букурещ срещу планирано увеличение на пенсионната възраст и с искане за оттегляне на проектонаредба за изменение на закона за военните пенсии, предават местните медии, цитирани от БТА.

Протестът се проведе по време на снощното заседание на кабинета, на което бяха приети съкращения в публичната администрация. Демонстрантите настояха за оставката на премиера Илие Боложан и предупредиха за възможен недостиг на персонал и риск от масово напускане на системата.

Протестиращите се опитаха да нахлуят в сградата на привителството и да разговарят с премиера, но бяха спрени от представители на жандармерията. Вместо това те получиа отговор от държавния секретар в Министерството на вътрешните работи Раед Арафат.

„Пенсионирането на 45 години е загуба за цялото общество. Тъкмо си натрупал опит и те губим, когато си в разцвета на силите си. Колкото по-възрастен си, толкова по-адаптирана може да е дейността", обърна се той към протестиращите.

„Имаме 21 000 полицаи и военни, които могат да се пенсионират по всяко време и не можем да си играем с отбраната, обществения ред и обществената безопасност на Румъния, основавайки се на желанието за популярност на временен премиер", каза на свой ред председателят на Националния съюз на полицейските служители и договорно наетия персонал Василе Зелча, цитиран от ТеВеРе.

Синдикални лидери заявиха, че ако исканията им не бъдат взети предвид, полицията може да премине към по-сериозни форми на протест и не изключват блокиране на системата чрез стачка.

Миналата седмица румънският премиер Боложан обяви, че специалните пенсии за служителите на Министерството на вътрешните работи, отбраната и националната сигурност ще бъдат обсъдени през март.