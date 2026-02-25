ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

До края на март се очаква да е готов проектът за т...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22358839 www.24chasa.bg

Близо 30 млн. рубли глоби наложи руски съд на Гугъл и Телеграм

2564
"Гугъл" СНИМКА: Pixabay

Съд в Русия наложи глоби на технологичните компании „Гугъл" (Google), собственост на технологичния конгломерат „Алфабет" (Alphabet), и „Телеграм" (Telegram) за нарушения на националното законодателство, предадоха Ройтерс и БТА, позовавайки се на ТАСС.

Съдът е постановил глоба в размер на 22 милиона рубли (около 288 000 долара) на „Гугъл" за разпространение на услуги от типа Ви Пи Ен (VPN - които пренасочват трафика на данни) чрез платформата „Гугъл Плей". Според руските власти Ви Пи Ен услугите позволяват на потребителите в страната да получават достъп до чуждестранни технологични платформи и съдържание, които са забранени или ограничени в Русия.

Също така съдът наложи глоба от 7 милиона рубли (около 91 000 долара) на „Телеграм" за неизпълнение на разпореждане за премахване на съдържание, свързано с алкохол и ЛГБТ тематика, определено от властите в Русия като незаконно.

Русия въведе ограничения срещу „Телеграм", която е широко използвана в страната платформа за публична и частна комуникация, с аргумент, че компанията не премахва съдържание, квалифицирано като „екстремистко".

"Гугъл" СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание