Близо 30 млн. рубли глоби наложи руски съд на Гугъл и Телеграм

Съд в Русия наложи глоби на технологичните компании „Гугъл" (Google), собственост на технологичния конгломерат „Алфабет" (Alphabet), и „Телеграм" (Telegram) за нарушения на националното законодателство, предадоха Ройтерс и БТА, позовавайки се на ТАСС.

Съдът е постановил глоба в размер на 22 милиона рубли (около 288 000 долара) на „Гугъл" за разпространение на услуги от типа Ви Пи Ен (VPN - които пренасочват трафика на данни) чрез платформата „Гугъл Плей". Според руските власти Ви Пи Ен услугите позволяват на потребителите в страната да получават достъп до чуждестранни технологични платформи и съдържание, които са забранени или ограничени в Русия.

Също така съдът наложи глоба от 7 милиона рубли (около 91 000 долара) на „Телеграм" за неизпълнение на разпореждане за премахване на съдържание, свързано с алкохол и ЛГБТ тематика, определено от властите в Русия като незаконно.

Русия въведе ограничения срещу „Телеграм", която е широко използвана в страната платформа за публична и частна комуникация, с аргумент, че компанията не премахва съдържание, квалифицирано като „екстремистко".