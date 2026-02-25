ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Нямаме ядрени оръжия, Русия опитва да манипулира преговорите

Украинският президент Володимир Зеленски. Кадър: X/Володомир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че твърденията на Русия, че Киев се опитва да се сдобие с ядрени оръжия, са опит да се окаже натиск върху Украйна по време на текущите мирни преговори, предаде Ройтерс.

Украйна не разполага с ядрени оръжия, подчерта той на пресконференция.

Зеленски добави, че на Украйна е било препоръчано да ремонтира петролопровода "Дружба", но "това не става толкова бързо", цитира БТА.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, когато според Киев руски удар е поразил съоръженията на нефтопровода в Западна Украйна. Словакия и Унгария обвиняват Украйна за продължителното прекъсване на доставките, отбелязва Ройтерс.

