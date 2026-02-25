Ресторантьори и хотелиери протестираха в Атина с искане за по-високи заплати

Работещи в сферата на туризма и общественото хранене протестираха в Атина с искане за по-добри условия на труд и по-високи възнаграждения, съобщи електронното издание на в. „Катимерини".

Изданието посочва, че протестът се е провел пред сградата на Министерството на труда и социалните грижи в гръцката столица, а след това е преминал в шествие до правителствената резиденция „Максиму", като проявата е била организирана от Общогръцката федерация на работещите в общественото хранене и туризма (ПОЕЕТ).

Основното искане на протестиращите е подписването на колективен трудов договор в сектора на общественото хранене и ресторантьорството, пише още „Катимерини".

В информацията се посочва, че представители на протестиращите са провели кратка среща с генералния секретар по социалното осигуряване Константинос Цагаропулос, като са поискали и среща с министъра на труда Ники Керамeос, която не се е състояла.

Председателят на федерацията Йоргос Хадзоглу заяви, че синдикатът настоява за възстановяване на обезщетенията за безработица за сезонно заетите до нивата отпреди меморандумите, с които страната получи финансова помощ срещу ангажимент да въведе строги мерки за икономии. Протестиращите настояват още за връщане на правото на еднократно обезщетение при 20 години стаж, прилагане на колективните трудови договори и засилване на контролните механизми. Протестиращите настояват и за увеличение на заплатите, спазването на петдневна работна седмица, осемчасов работен ден и 40-часова работна седмица, както и допълнително заплащане за работа през шести ден в седмицата.