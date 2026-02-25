Какво се случи, след като Мъск остави руската армия „офлайн"

„Всичко, което ни остана сега", казва руски войник, „са радиостанции, кабели и гълъби."

По-рано този месец "Спейс Екс" прекрати достъпа до сателитните интернет терминали "Старлинк", което предизвика незабавен хаос сред руските сили. Те вече разчитаха все по-силно на технологията на компанията на Илон Мъск, за да поддържат окупацията си в Украйна. Това става ясно от радиоприхващания на украинско разузнавателно подразделение, пише "Политико".

Сривът в комуникациите сериозно ограничи възможностите на руската армия и отвори нови възможности за украинските сили. В дните след изключването Украйна си върна около 200 квадратни километра в югоизточната част на страната, според изчисления на Agence France-Presse, базирани на данни от Institute for the Study of War.

На 4 февруари "Спейс Екс" въведе изискване за верификация на терминалите "Старлинк", с което блокира нерегистрираните руски устройства. Почти веднага украинските оператори засекли руски войници да се оплакват от срив на „Космос" и „Синка" – кодови названия, зад които вероятно стоят "Старлинк" и приложението Telegram.

„В деня, когато "Старлинк" беше спрян, забелязахме рязък спад в артилерийския и минометния огън от руската страна. Намаляха и атаките с дронове и FPV апарати", казва оператор от бригадата „Буревий". „Координацията между подразделенията им стана значително по-трудна."

Сателитният интернет се превърна в ключов инструмент на бойното поле – поддържа високотехнологични операции с дронове и замества традиционните радиостанции. След руската инвазия през февруари 2022 г., която унищожи голяма част от украинската комуникационна инфраструктура, западните правителства доставиха хиляди терминали "Старлинк" на Киев.

С преносимите устройства няма нужда от полагане на километри кабели, които могат да бъдат унищожени от обстрел. Видео от дронове се предава в реално време до командни пунктове, артилерийският огън се коригира прецизно, а оперативна информация се споделя мигновено чрез криптирани приложения като Signal или Telegram.

В началото на войната достъпът до "Старлинк" даде решаващо предимство на украинските защитници. Обсаденият Мариупол изпращаше признаци на живот през пролетта на 2022 г. чрез малките бели антени, а армейски части ги използваха за координация в тежките боеве в Бахмут през 2023 г.

Според военния анализатор Франц-Щефан Гади, съветник на европейски правителства, сателитният интернет се е превърнал в „гръбнака на свързаността", позволявайки по-бързи и ефективни удари чрез създаване на „полупрозрачно бойно поле".

Предимствата не останали незабелязани от руските сили. До третата година на войната терминали "Старлинк" започнали да се появяват и в окупирани от Русия територии. Един от първите документирани случаи бил през януари 2024 г. в Серебрянската гора. С времето украинските дронове засичали все повече устройства.

Украинското правителство се свързало с компанията на Мъск и настояло за блокиране на руския достъп. Михаило Федоров – тогава министър на цифровата трансформация, а по-късно министър на отбраната – заяви, че Русия се снабдява с терминали чрез трети държави и обеща достъпът им да бъде ограничен максимално.

Въпреки това през 2025 г. използването на "Старлинк" от руските сили продължило да нараства. Терминали били откривани почти на всяка руска позиция по фронтовата линия. Дори пехотинци носели мини устройства в раниците си.

В окупирания град Креминна от 2024 г. дори имало магазин, където войници можели да купуват терминали "Старлинк", които според украински власти не били регистрирани в Русия.

Решението на "Спейс Екс" в началото на февруари да въведе по-строга система за верификация на практика прекъснало работата на нерегистрираните терминали в окупираните територии. Активни останали само устройствата, одобрени от украинското министерство на отбраната, докато използваните от руските сили били дистанционно деактивирани.

„Това е, по същество никой вече няма интернет", казва руски войник в един от записите. „Всичко е изключено."

Временното прекъсване позволило на Украйна да забави инерцията на силите на Vladimir Putin, макар че локалните контраофанзиви не означават фундаментална промяна по фронта.

До средата на февруари руският обстрел отново се засилил, но основно срещу вече известни и точно картографирани позиции – знак, че Русия все още не е възстановила напълно загубените си способности.

Според анализатори от бригадата „Буревий" руските сили сега търсят алтернативи. Те разчитат повече на радио комуникации, което създава нови възможности за прихващане. Вероятно ще опитат да преминат към собствени сателитни терминали, но те са по-бавни, с по-лошо качество на връзката и по-трудни за прикриване.

„Спирането на "Старлинк", макар и с ограничен ефект засега, показва ограничената способност на руските въоръжени сили бързо да внедряват иновации", коментира полк. Маркус Райснер от австрийските въоръжени сили. „Това може да се превърне в стратегическа възможност за западните съюзници да окажат бърза и устойчива подкрепа на Украйна."