ЕС засилва митническия контрол заради вноса от Китай на токсични бебешки млека

Европейският съюз ще засили граничния контрол върху вноса от Китай на субстанцията, свързаната със замърсените с токсин адаптирани бебешки млека - случай, който доведе до съдебни разследвания във Франция, предаде Франс прес.

Митническите власти ще трябва да проверяват от утре, 26 февруари, 50 на сто от пратките, пристигащи в ЕС от Китай, които съдържат тази субстанция - масло, богато на арахидонова киселина, тъй като продуктът „вероятно представлява сериозен риск за човешкото здраве". Това се посочва в решение, публикувано днес в Официалния вестник на ЕС, цитирано от БТА.

Разследванията, проведени в Европа след случаите с бебета, които пострадаха от токсина цереулид, доказаха, че маслото, богато на арахидонова киселина с произход от Китай и използвано за производството на сухо мляко, е източникът на това замърсяване", се обяснява в текста, който обосновава прилагането на засиления контрол.

Няколко производители, сред които европейски гиганти като „Нестле" (Nestlé), „Данон" (Danone) и „Лакталис" (Lactalis) изтеглиха от декември от пазара адаптирани бебешки млека, които може да са били замърсени с цереулид в над 60 страни.

Две агенции на ЕС - Европейският орган за безопасност на храните и Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) обявиха в съвместна оценка, че общо седем европейски страни, сред които Австрия, Белгия, Дания, Франция, Люксембург, Испания и Великобритания, са съобщили за случаи на бебета, проявяващи стомашно-чревни симптоми след консумация на мляко на прах.

Френските власти разследват и смъртта на три бебета (последният случай с фатален край е от 5 февруари), за които се смята, че са консумирали мляко на прах от изтеглените партиди. „Към днешна дата не е научно установена причинно-следствена връзка. В ход са съдебни разследвания по отношение на тези сигнали", настоява френското министерство на здравеопазването на уебсайта си.

Има подозрения, че базираната в Ухан китайска компания „Кабио Биотех" (Cabio Biotech) е доставчик на въпросното вещество.