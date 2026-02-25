ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Външният министър на Иран към САЩ: Няма да се спрем пред нищо, за да защитим своя суверенитет

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че постигането на споразумение със Съединените щати е възможно, при условие че се даде приоритет на дипломацията. Той када това на фона на подгтовката на Техеран за възобновяване на непреките преговори със САЩ в Женева, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Външният министър допълнително подчерта, че Иран е доказал, че „няма да се спре пред нищо, за да защити своя суверенитет с кураж", като добави, че същата тази решимост ще бъде проявена и на масата за преговори в стремеж към мирно уреждане на различията.Арагчи написа в съобщение, публикувано в платформата „Екс" вчера, че Иран ще поднови преговорите със САЩ в Женева въз основа на разбирателствэта, постигнати в предишния кръг разговори.

Той заяви, че Ислямската република влиза в дискусиите „решена да постигне справедливо и балансирано споразумение във възможно най-кратки срокове".

Арагчи подчерта, че позициите и основните убеждения на Иран са „напълно ясни", като заяви: „Иран при никакви обстоятелства няма да разработва ядрено оръжие."

„Ние, иранците, също така никога няма да се откажем от правото си да използваме мирната ядрена технология за нашия народ", добави той.

Арагчи определи настоящия момент като „историческа възможност" за постигане на безпрецедентно споразумение, което да отговори на взаимните опасения и да гарантира общите интереси.

„Споразумение е постижимо, но само ако на дипломацията бъде даден приоритет", каза той, цитиран от БТА.

Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

