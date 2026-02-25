Швейцария ще изплати по 50 000 франка на ранените и семействата на жертвите от пожара в Кран Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Швейцария обяви, че ще изплати еднократна помощ от 50 000 швейцарски франка (около 56 000 долара) на тежко ранените оцелели и на семействата на жертвите на пожара в бар в ски курорта Кран Монтана, при който загинаха 41 души, а 115 бяха ранени, предаде Ройтерс.

Солидарната помощ има за цел да осигури бърза финансова подкрепа и да засвидетелства съчувствие към пострадалите, съобщи Федералният съвет на Швейцария.

Компенсацията ще бъде предоставена за всеки загинал и за всички хора, които са били хоспитализирани вследствие на инцидента.

"Федералният съвет споделя с жертвите и техните семейства желанието за истина и справедливост", заяви президентът Ги Пармелин, цитиран от БТА. "И ние искаме да знаем какво и защо се е случило и как е могло да бъде предотвратено", добави той.

Повечето от загиналите са тийнейджъри, а сред жертвите има и чуждестранни граждани, включително от Франция и Италия.

Федералният съвет съобщи още, че ще свика кръгла маса, за да помогне на жертвите, застрахователите и властите да постигнат извънсъдебни споразумения, които биха могли да предотвратят продължителни съдебни спорове. Правителството възнамерява да допринесе с до 20 милиона франка за подобни договорености.

Освен това правителството планира да отпусне 8,5 млн. франка, за да подпомогне засегнатите кантони при покриването на извънредните разходи.

Мерките са предприети след анализ на Федералната служба по правосъдие, който е установил пропуски в действащите системи за изплащане на солидарни помощи.