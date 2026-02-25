Зеленски: Всичките ни ракети "Фламинго" достигнаха целите си в Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски, коментирайки една от последните украински атаки с ракети "Фламинго", заяви, че всички изстреляни ракети са достигнали целите си.

Президентът на Украйна направи тези коментари по време на съвместна пресконференция с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, съобщи кореспондент на Укринформ, съобщава БТА.

"Извършихме прецизни атаки с ракети "Фламинго" срещу Воткинск, поразявайки цели на разстояние 1400 км. Смятам това за истински успех за нашата промишленост", заяви Зеленски.

"Няма да кажа колко ракети "Фламинго" са били използвани този път. Искам само да отбележа, че някои от тях бяха прехванати от руската противовъздушна отбрана, други не, и имаше прецизни удари. Най-важното е, че всички изстреляни ракети са достигнали целта си", допълни той.

Президентът на Украйна също така подчерта, че руските сили се опитват да проследят производството на "Фламинго".

"Трябваше да чакаме дълго време, докато производствените линии бъдат обновени поради съответните руски атаки. Производителите ще увеличат производството. Това зависи от финансирането и наличността на определени компоненти", каза Зеленски.

Както съобщи по-рано Укринформ, в нощта срещу 21 февруари завод във Воткинск, в руската република Удмуртия, който произвежда ракети "Искандер" и "Орешник", стана цел на украинска атака.

Най-малко седем души са загинали при украински атаки с дронове през нощта срещу западната руска Смоленска област, съобщиха днес руските власти, цитирани от ДПА.

Украинските сили са атакували фабрика за азотни торове в Дорогобуж, написа губернаторът на областта Василий Анохин в "Телеграм".

Най-малко 10 души са били ранени при атаката, която е била извършена с най-малко 30 дрона, каза той.

За да се минимизират възможните рискове за здравето на населението, се обмисля евакуация на жителите от близките населени места, посочи губернаторът.

Химическият завод в Дорогобуж се намира на около 285 километра от границата с Украйна и принадлежи на производителя на торове "Акрон груп". Компанията произвежда амоняк, амониев нитрат и азотна киселина, както и други вещества, които могат да се използват и за военни цели.

Според руското Министерство на отбраната през нощта над руска територия са били прехванати 69 украински дрона, 14 от които над Смоленска област.