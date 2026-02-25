Принц Хари и Меган са в Йордания за среща на върха за нуждите на бежанците (Снимки)

Принц Хари и съпругата му, херцогинята на Съсекс Меган, започнаха двудневна визита в Йордания, където се срещнаха с ключови фигури, работещи в подкрепа на хуманитарните нужди на бежанците в страната и по-широкия регион, предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Хари и Меган участваха в кръгла маса, организирана от Световната здравна организация (СЗО), заедно с представители на водещи организации като ООН и много от нейните агенции, дипломатически лица и дарители.

Двойката, която се оттегли от кралските си задължения през 2020 г. в името на личната и финансовата си свобода, е в Йордания по покана на генералния директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус. Той посрещна топло двойката на стъпалата на офиса на СЗО в йорданската столица Аман.

По време на двудневното си посещение херцогът и херцогинята на Съсекс ще се срещнат с йордански лидери и високопоставени здравни служители, както и с екипи на СЗО, ще се запознаят с програми за здравеопазване и психично здраве на първа линия и ще се срещнат с персонала на Световната централна кухня, координиращ продоволствената помощ за Газа от Аман.

Двойката ще посети и младежкия център на организацията за социално развитие Questscope, за да чуе мнението на млади хора, които участват в различни програми, съобщава БТА. Принц Хари и съпругата му, херцогинята на Съсекс Меган СНИМКА: Ройтерс

Посланикът на Великобритания в Йордания Филип Хол благодари на херцога и херцогинята на Съсекс за пътуването им до Близкия изток. „Вашето посещение, вашата подкрепа, вашата оценка за усилията, които ООН, СЗО, правителството на Йордания и други полагат тук, се ценят изключително много. Благодаря ви, че дойдохте“, каза той.

Йордания приема вълна след вълна от бежанци, започвайки с палестинци преди повече от 80 години, които сега наброяват около 2,5 милиона души, и сирийци, избягали от конфликта в страната си, управлявана доскоро от Башар Асад.

Най-скорошната вълна от разселени хора е в резултат на войната на Израел срещу „Хамас“ в Газа.