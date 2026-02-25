Китара на Еди Ван Хален е обявена на онлайн търг с начална цена от 700 хил. долара

Студийно използвана електрическа китара, принадлежала на легендарния солокитарист Еди Ван Хален, се предлага за продажба чрез онлайн платформа за търгове, съобщава сайтът TMZ, цитиран от БТА.

Инструментът представлява оцветена в райе студийна китара Kramer от 1985 г., свързана с работата на музиканта в средата на 80-те години. Наддаването започва от 700 000 щатски долара, като очакваната продажна цена е между 1 000 000 и 1 500 000 долара. Търгът на платформата GottaHaveRockAndRoll.com стартира днес и ще продължи до 13 март.

Според информацията за аукциона, китарата е подарена през 1985 г. в рамките на промоционален конкурс, проведен по време на търговското изложение на музикална индустрия NAMM. Кампанията, озаглавена „Един късметлия ще спечели една от личните китари Kramer на Еди Ван Хален“, е привлякла над 100 000 участници.

За победител е бил изтеглен Майкъл Гутиерес, който впоследствие е получил инструмента. В момента той е консигнатор на продажбата и ще предаде китарата на спечелилия търга.

Едвард Лодевейк „Еди“ Ван Хален е нидерландско-американски китарист, клавирист, текстописец и продуцент, съосновател на рок групата Van Halen. Той заема осмо място в класацията на списание Rolling Stone за най-великите китаристи и четвърто място в подреждането на списание Total Guitar за 100-те най-велики китаристи на всички времена. Еди Ван Хален почина на 6 октомври 2020 г. вследствие на рак на гърлото.