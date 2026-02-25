ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция отбелязва рекорд по валежи за януари

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22359698 www.24chasa.bg

Двама мъже бяха осъдени на по 18 години затвор в Индонезия за убийството на испанска туристка на плажа

1364
Индонезия

Индонезийски съд призна двама мъже за виновни в предумишлено убийство на испанската туристка Мария Матилде Муньос Касорла, постановявайки присъди от 18 години затвор, съобщи Франс прес.

Касорла изчезна през юли 2025 г., след като за последно бе видяна в хотела си на западното крайбрежие на остров Ломбок. Местната полиция започна издирване, а тялото ѝ беше открито няколко седмици по-късно - през август - на плаж на острова.

Според съдебното решение двамата обвиняеми са проникнали в хотелската ѝ стая на 2 юли с намерение да извършат грабеж. Те са я убили, след като тя се събудила от шума. Като причина за смъртта е посочено задушаване, информира БТА.

Съдията по делото прие тезата на прокуратурата, че обвиняемите са се опитали да укрият тялото на няколко места, преди да го погребат на плажа, където впоследствие бе открито.

Присъдата може да бъде обжалвана.

Индонезия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание