Двама мъже бяха осъдени на по 18 години затвор в Индонезия за убийството на испанска туристка на плажа

Индонезийски съд призна двама мъже за виновни в предумишлено убийство на испанската туристка Мария Матилде Муньос Касорла, постановявайки присъди от 18 години затвор, съобщи Франс прес.

Касорла изчезна през юли 2025 г., след като за последно бе видяна в хотела си на западното крайбрежие на остров Ломбок. Местната полиция започна издирване, а тялото ѝ беше открито няколко седмици по-късно - през август - на плаж на острова.

Според съдебното решение двамата обвиняеми са проникнали в хотелската ѝ стая на 2 юли с намерение да извършат грабеж. Те са я убили, след като тя се събудила от шума. Като причина за смъртта е посочено задушаване, информира БТА.

Съдията по делото прие тезата на прокуратурата, че обвиняемите са се опитали да укрият тялото на няколко места, преди да го погребат на плажа, където впоследствие бе открито.

Присъдата може да бъде обжалвана.