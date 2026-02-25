Войната отключи бум в употребата на антидепресанти в Русия

Как войната с Украйна стана причина за трикратно нарастване на продажбите на антидепресанти в Русия за последните 4 години? Данни на руската аналитична компания DSM показват, че през 2025 г. в страната са продадени над 22 милиона опаковки антидепресанти, а през 2019 са били около 9 милиона.

Тенденцията започва да се очертава още по време на пандемията от COVID-19, когато несигурността и изолацията засегнаха милиони хора по света. Но в Русия ръстът се ускорява още по-значително след началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. Продажбите са се увеличавали всяка година, като само между 2024 и 2025 г. ръстът достига около 36%, според данни на британския "Дейли Телеграф".

Това означава, че все повече руснаци търсят помощ за справяне с тревожност, депресивни състояния и хроничен стрес.

Най-често купуваните медикаменти са от групата на селективните инхибитори на обратното поемане на серотонин - препарати като сертралин, флуоксетин и ескиталопрам. Според DSM най-продаваният лекарствен продукт в страната е серотониновият инхибитор Zoloft, чийто патент принадлежи на американска фирма.

Тези медикаменти се използват широко в съвременната психиатрия и се считат за относително безопасни при правилно използване. Възможно е част от увеличението да се дължи на по-добра диагностика и по-голяма готовност хората да потърсят помощ. Контекстът, в който се случва този ръст в продажбите на антидепресанти обаче, сочи за среда, в която хроничният стрес се е превърнал в норма.

„В Русия засилените политически репресии и преследването на религиозни и сексуални малцинства, представяни като „заплахи за националната сигурност", заедно с продължителната мащабна инвазия в Украйна, създадоха климат на страх, заплахи и несигурност", смята експертът по Русия Станислав Стански.

Москва и околната Московска област са отчели 31% от продажбите на антидепресанти по стойност, което подчертава концентрацията на търсенето в големите градски райони, където икономическият натиск, политическият контрол и социалните промени се усещат силно. Стански свърза нарастващата зависимост от антидепресанти от по-горе изброените фактори и вярва, че „увеличението се дължи на намаленото стигматизиране на търсенето на психиатрична помощ, натрупването на запаси в условията на санкции и по-широките икономически и социални сътресения."

Присъствието на войната в руското общество се засилва от кампаниите за набиране на войници, съобщенията за жертви и видимото въздействие върху местните общности. По време на пандемията руското правителство съобщи за около 130 000 смъртни случая от Covid-19 между април 2020 г. и юни 2021 г., въпреки че според оценките смъртността е надхвърлила половин милион за същия период. Независими преброявания, съставени от Mediazona в сътрудничество с Би Би Си, въз основа на публично достъпна информация, показват, че до края на 2025 г. са потвърдени над 160 000 убити руски войници. Анализаторите предупреждават, че реалната цифра вероятно е значително по-висока, тъй като много смъртни случаи не се съобщават публично. По-широките оценки сочат, че жертвите може да са достигнали 352 000, ако се добавят непотвърдените смъртни случаи и ранените. Тези цифри не отразяват мащаба на психологическата травма, преживяна от завръщащите се войници, техните семейства или общности, засегнати от повтарящи се вълни на мобилизация. Докато пандемията наруши ежедневието, войната създава по-трайна обстановка на скръб, несигурност и риск - фактори, които специалистите по психично здраве свързват с дългосрочно психологическо страдание.

Лекари и специалисти предупреждават, че медикаментите не са универсално решение. Антидепресантите могат да бъдат полезни при клинично значима депресия или тежки тревожни разстройства, но те работят най-добре като част от цялостен терапевтичен подход - включващ психотерапия, социална подкрепа и стабилна среда. В условия на продължителна геополитическа криза обаче достъпът до качествена психологическа помощ може да бъде ограничен, а стигмата около психичните заболявания все още съществува.

Психолози отбелязват още един важен фактор - продължителната несигурност изчерпва адаптационните механизми на хората. В първите месеци на криза обществата често мобилизират вътрешни ресурси и солидарност. Но когато извънредното положение се превърне в продължителна реалност, настъпва зачестяването на симптомите на депресия, безсъние, панически атаки и усещане за безизходица.

Историкът Александър Рустам коментира как руснаците, които приемат антидепресанти, "не се интересуват от въпроси, свързани с личността".

"Те са фокусирани върху оцеляването. Въпросите за идентичността, емоционалната автентичност и вътрешната трансформация са второстепенни в настоящите обстоятелства... Засега обаче антидепресантите в Русия се възприемат до голяма степен като това, което са: средство да не се загуби разсъдъкът в едно все по-непоносимо и враждебно общество", твърди Рустам.