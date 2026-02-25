Сирия призна за масови бягства на близки на джихадисти от лагера "Ал Хол"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на вътрешните работи на Сирия потвърди днес, че след изтеглянето на кюрдските сили в края на януари тази година от лагера "Ал Хол" са избягали много роднини на бойци на групировката "Ислямска държава", предаде Франс прес.

"Когато нашите сили пристигнаха в лагера, те установиха, че много негови обитатели са избягали поради факта, че лагерът е бил отварян произволно", заяви говорителят на сирийското вътрешно министерство Нуредин ал Баба по време на пресконференция, информира БТА

"Ал Хол", който е най-големият лагер в Североизточна Сирия, където бяха настанени близки на бойците от "Ислямска държава", беше контролиран от кюрдската военна коалиция Сирийски демократически сили. Те се изтеглиха от него на 20 януари тази година под военния натиск на правителството в Дамаск, след което правителствените сили за сигурност поеха контрол над лагера няколко часа по-късно същия ден.

"Сирийските демократически сили се изтеглиха внезапно, некоординирано и без предварително да известят сирийските власти или международната антиджихадистка коалиция", посочва още говорителят.

Той подчерта, че ситуацията е "хаотична" след изтеглянето на кюрдите, като изтъкна, че в оградата на лагера, дълга 17 километра, са били забелязани 138 пробива, което е улеснило бягствата "през процепите на мрежите".

Хиляди жени и деца са избягали от лагера, като са се отправили в неизвестна посока след изтеглянето на кюрдските сили.

Според Нуредин ал Баба в лагера са били настанени 23 500 души, голяма част от които са били сирийци и иракчани. Около 6500 чужденци от 44 националности са живеели в "Пристройката", зона с висока степен на сигурност.

Сирийските власти евакуираха останалите семейства миналата седмица в друг лагер в Северна Сирия.

Що се отнася до затворите, където са държани самите бойци джихадисти, американската армия завърши прехвърлянето на повече от 5700 затворници от Сирия в Ирак, за да гарантира тяхното наблюдение след изтеглянето на кюрдските сили, които ги охраняваха.