Синдикалисти, учители и студенти протестираха в Букурещ срещу мерките за икономии на правителството

Няколкостотин представители на синдикатите от образованието, учители и студенти от цяла Румъния протестираха днес пред президентския дворец Котрочени в Букурещ. Те огласиха пространството пред сградата със свирки, вувузели и мегафони. Демонстрацията се проведе под лозунга „Бедно училище – необразована страна" и протече при изключителен медиен интерес и засилено полицейско присъствие.

"Министерство без министър. Образование без бюджет. Господин президент, какво правите?", „Страх ли ви е от образован народ?", „Вие имате бюджет, ние имаме проблеми", „Без стипендии равните шансове остават само лозунг", „Не бюджет на икономии, а инвестиции във висшето образование", „Румъния, събуди се. Образованието умира", гласяха част от посланията на плакатите.

Недоволните настояват за оставка на премиера Илие Боложан. Те не са съгласни с мерките, предприети от воденото от него правителство за намаляване на бюджетния дефицит, които по думите им влияят върху заплатите, условията на труд, статута и достойнството на учителската професия.

Част от наложените промени включват увеличаването на броя на учениците в клас и увеличаването на преподавателската норма с два часа седмично. Те засягат и студентите, като им намаляват стипендиите и ги лишават от безплатен жп транспорт.

Днес протестиращите излязоха с отворено присмо до президента Никушор Дан и го помолиха да се намеси в управляващата коалиция за разрешаване на техните искания. Те призоваха държавния глава да използва конституционната си роля на медиатор и да върне образованието и научните изследвания в центъра на националните приоритети.

„Надяваме се, че ще използвате авторитета и позицията си, за да изведете Румъния от този опасен път", отбелязаха синдикалните лидери и се заканиха, че ако не бъдат чути, ще започнат национална стачка точно по време на матурите през май.

Реформата провокира недоволство още през лятото на миналата година, доведе до бойкот в първия ден от новата учебна година и до оставка на ресорния министър Даниел Давид. И тогава демонстрантите се обърнаха към президента Никушор Дан, който им обеща среща за проблемите в сектора, но такава така и не се състоя.