Ердоган подкрепи въвеждането на религиозни програми в училищата по случай Рамазан

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган подкрепи въвеждането на религиозни програми, дейности и организирането на събития по случай месеца Рамазан в училищата. Той отговори на критиките лидера на опозиционната Народнорепубликанска партия Йозгюр Йозел, според когото религиозното възпитание е решение, което трябва да вземат родителите на децата, а въвеждането му би създало разделение сред децата.

Турският президент изрази и несъгласие с мнението, че подобни дейности са в противоречие с Конституцията и принципите на светската държава.

„Заповедта на Министерството на образованието е правилна, уместна и в съответствие с правните норми. Освен че е в съответствие с духа на Рамазана, тя отразява и настроенията на нашата нация", зави Ердоган пред депутатите от парламентарната група на Партията на справедливостта и развитието по време на речта си, излъчвана на живо в официалните му профили в социалните мрежи, съобщи БТА.

Според Ердоган програмите по случай Рамазана ще доведат до предаването на националните и духовните ценности на учениците в Турция, ще ги научат на споделяне, справедливост, състрадание, единство и задружност, а вечерите „ифтар", които ще бъдат организирани, ще засилят връзката и сътрудничеството между училищата и родителите.

„Тези дейности на първо място ще бъдат проведени при спазване на принципа за доброволно участие. На второ място – без съмнение те почиват на принципите на Конституцията. Нашата Конституция както в началото си, така и в други членове ясно показва, че всеки гражданин има право да развива духовните си ценности. А водено от отговорностите, с които е натоварено от Конституцията, Министерството на образованието е свършило чудесна работа, за да укрепи националните и духовните ценности на учениците и то напълно на принципа на доброволното участие", заяви Ердоган.

Турският президент направи съпоставка между коледната украса по улиците и тази по време на месец Рамазан.

„Вижте, тези не се притесняват от коледната украса. Не се притесняват от неясните глупости под калъфа на „Хелоуин". Не се притесняват от песните, които насочват вниманието на децата ни към алкохола, наркотиците, цигарите и всякакви извращения (...) Но когато по време на Рамазана бъде разказано на децата за националните и духовни ценности по тези земи, ето тогава започват да се притесняват", коментира Ердоган.

Според него целта на подобни критики не е да запазят светската същност на Турция, а да подриват националните ценности.

„Какво ви притеснява в това децата ни да научат намаза и поста? Какво ви притеснява в това децата ни да правят украса за Рамазана? Какво ви притеснява в това по време на междучасията в училищните дворове децата да изпълняват на един глас религиозни песни?", попита Ердоган.

Той призова критиците на решението за организиране на различни събития по време на Рамазана от страна на училищата да спрат да се крият под светската си същност.

„Днес искам още веднъж да подчертая, че в маята на този народ е ислямът. Духовните ни ценности са онова, което ни прави един народ. Те ни държат заедно, въпреки всичките ни различия", каза Ердоган.