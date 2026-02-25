Посолството на САЩ в Йерусалим за първи път ще предлага консулски услуги в израелска колония на окупирания Западен бряг - решение, което беше приветствано днес от Израел, но осъдено от Палестинската автономия, предаде Франс прес.

На 27 февруари и "само за един ден" жителите с американско гражданство ще могат да се възползват от "обичайните паспортни услуги" в еврейското селище Ефрат, обяви американската дипломатическа мисия в Йерусалим, съобщава БТА. Това селище, намиращо се на 12 км южно от Йерусалим, има около 12 000 жители.

Тази практика ще бъде повторена през следващите месеци на Западния бряг - палестинската територия, окупирана от 1967 г., в селището Бейтар Илит и град Рамала.

"Приветстваме важното решение на американското посолство да разшири консулските си услуги в Ефрат, в Юдея и Самария (библейското име на Западния бряг - бел. ред.)", коментира израелският външен министър Гидеон Саар.

"В момент, когато Америка празнува 250 години независимост, Израел гордо застава на нейна страна", заяви министърът по време на събитие, посветено на случая.

Според Комисията за съпротива срещу колонизацията и стената, която е под контрола на Палестинската автономия, това е "явно нарушение на международното право и явна фаворизация на окупационните власти (Израел - бел. АФП)". Комисията призова Вашингтон да преразгледа решението си.

Палестинското ислямистко движение "Хамас" също осъди "опасната мярка, която подкрепя плановете за юдаизация", каквато по думите му, е провеждана от Израел на Западния бряг.

Междувременно израелският парламент прие днес да обсъди законопроект, целящ да засили властта на ултраортодоксалните равини над Стената на плача, като им позволи да забранят всякаква форма на смесена молитва между мъже и жени.

С мнозинство от 56 депутати гласували "за" срещу 47 гласували "против" – Кнесетът прие за допустим този проект за изменение на Закона за защита на светите места, представен от депутат от крайната десница от опозицията, Ави Маоз. Той е подкрепен от министъра на правосъдието Ярив Левин, член на "Ликуд" - дясната партия на премиера Бенямин Нетаняху.

Разположена в Източен Ерусалим, част от Свещения град, окупирана и анексирана от Израел, Стената на плача е последният остатък от Втория еврейски храм, разрушен през I век, и най-свещеното място, където евреите имат право да се молят по разрешение на Главния равин на Израел.

Там има три молитвени пространства: две несмесени, от които по-голямото е за мъже, и една смесена секция, която е по-малка и е непризната от официалния равински съвет, който е под ръководството на ултраортодоксалните равини.

Маоз обясни в "Екс", че иска да отговори на решението от 16 февруари на Върховния съд, което се позовава на реформисткото движение в юдаизма, изискващо държавата да развие тази секция, наричана още "егалитарна".

Това пространство, където мъже и жени могат да практикуват религията рамо до рамо, се използва от вярващите от реформистките течения (либерални и консервативни - бел. АФП), които са мнозинство в САЩ, но са твърде малобройни в Израел, отбелязва АФП.