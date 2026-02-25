Транспортен хаос в Гърция на 28 февруари: Влаковете и фериботите спират

Гърция се подготвя за мащабна общонационална стачка на 28 февруари, която заплашва да парализира страната. Протестните действия, организирани от най-големите синдикати в публичния и частния сектор, отбелязват третата годишнина от железопътната катастрофа край Темпе, отнела живота на 57 души през 2023 г.

Основното искане на протестиращите остава непроменено – пълно разследване и наказания за виновните за трагедията. Към политическите искания този път се добавят и социални - настояване за по-високи заплати и спешни мерки срещу инфлацията.

„Няма да забравим, няма да спрем да искаме безопасност", се казва в официалното изявление на железничарския съюз. В Солун и Атина се очакват масови шествия, които традиционно завършват пред сградата на парламента на площад „Синтагма".

От Общогръцката моряшка федерация (PNO) обявиха, че нито един кораб няма да отплава от пристанищата Пирея, Рафина и Лаврион. Блокадата на фериботите ще прекъсне връзката на сушата с егейските и йонийските острови за денонощие. Железопътният транспорт също ще бъде напълно преустановен, като служителите на Hellenic Train настояват за по-високи мерки за безопасност и модернизация на инфраструктурата.

В столицата Атина ситуацията ще бъде особено тежка. Очаква се метрото, трамваите и тролейбусите да останат в депата, а шофьорите на таксита също обмислят включване в протеста.