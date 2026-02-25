ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция отбелязва рекорд по валежи за януари

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22360167 www.24chasa.bg

Транспортен хаос в Гърция на 28 февруари: Влаковете и фериботите спират

Бойка Атанасова, Атина

2096
СНИМКА: Pixabay

Гърция се подготвя за мащабна общонационална стачка на 28 февруари, която заплашва да парализира страната. Протестните действия, организирани от най-големите синдикати в публичния и частния сектор, отбелязват третата годишнина от железопътната катастрофа край Темпе, отнела живота на 57 души през 2023 г.

Основното искане на протестиращите остава непроменено – пълно разследване и наказания за виновните за трагедията. Към политическите искания този път се добавят и социални - настояване за по-високи заплати и спешни мерки срещу инфлацията.

„Няма да забравим, няма да спрем да искаме безопасност", се казва в официалното изявление на железничарския съюз. В Солун и Атина се очакват масови шествия, които традиционно завършват пред сградата на парламента на площад „Синтагма".

От Общогръцката моряшка федерация (PNO) обявиха, че нито един кораб няма да отплава от пристанищата Пирея, Рафина и Лаврион. Блокадата на фериботите ще прекъсне връзката на сушата с егейските и йонийските острови за денонощие. Железопътният транспорт също ще бъде напълно преустановен, като служителите на Hellenic Train настояват за по-високи мерки за безопасност и модернизация на инфраструктурата.

В столицата Атина ситуацията ще бъде особено тежка. Очаква се метрото, трамваите и тролейбусите да останат в депата, а шофьорите на таксита също обмислят включване в протеста.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание