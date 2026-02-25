Сараево се присъединява към дело в Италия за "снайперисткия туризъм" през 90-те години

Общинският съвет на Сараево прие решение, с което дава съгласие кметът да предприеме всички необходими правни действия за ангажиране на адвокат Никола Бригидо в наказателното производство, водено в Милано срещу отговорните за снайперските атаки срещу цивилни по време на обсадата на града, предаде босненската редакция на регионалната телевизия Ен1.

С решението се създава правна възможност кметът и Главната прокуратура на Сараево, в рамките на своите законови правомощия, да инициират и проведат всички необходими правни, технически и административни процедури за официалното присъединяване на града към производството пред компетентните съдебни органи в Италия. По този начин Сараево за първи път институционално ще участва в международно наказателно дело, свързано с престъпления, извършени срещу негови граждани по време на обсадата през 90-те години, отбелязва Ен1, цитирана от БТА.

Планираните дейности включват систематично събиране и обработване на данни и документация за гражданите, загинали от снайперски изстрели. Това обхваща идентификационни данни на жертвите, обстоятелствата около смъртта им, свидетелски показания, налични веществени доказателства, както и архивни и институционални материали.

Предвижда се засилено сътрудничество със семействата на жертвите, компетентни институции, архиви, сдружения на свидетели и други релевантни организации, с цел осигуряване на пълна и достоверна документация, посочва телевизията. Според Общинския съвет на Сараево целта е да се гарантира институционалното участие на града в процеса, да се защити достойнството на жертвите и техните близки и да се допринесе за установяването на индивидуална наказателна отговорност, както и за международните усилия в преследването на военни престъпления.

Решението се оценява като важна стъпка към укрепване на международното правно сътрудничество и борбата с безнаказаността, както и като потвърждение на ангажимента на Сараево да търси справедливост и истина за извършените престъпления, заключва Ен1.

В началото на месеца стана ясно, че прокуратурата в Милано разследва 80-годишен италиански гражданин по подозрения за т.нар. "снайперистки туризъм" по време на обсадата на Сараево през 90-те години на миналия век, припомня Ен1, позовавайки се на Ройтерс и италианската информационна агенция АНСА. Разследването е започнало през ноември 2025 г., като първото идентифицирано лице е бивш шофьор на камион, живеещ в района на северния италиански град Порденоне, отбелязва Ройтерс, позовавайки се на двама източници, запознати със случая. Разследването е част от по-широки усилия на италианските власти за изясняване на евентуално участие на чуждестранни граждани в престъпления, извършени по време на обсадата на Сараево.