ЕК предлага да започнат преговори за падане на таксите за роуминг със Западните Балкани

Европейската комисия (ЕК) предлага да започнат преговори със страните от Западните Балкани за присъединяването им към режима „Роуминг като у дома“ в ЕС, съобщи Комисията в прессъобщение, публикувано на сайта ѝ.

Ако предложението бъде прието от Съвета на ЕС, ЕК ще започне преговори с Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия.

Целта е след приключване на разговорите и привеждане на националните правила в съответствие с европейските изисквания, клиентите от тези страни да могат да ползват мобилни услуги в ЕС без допълнителни такси за роуминг. Същото ще важи и за абонатите от ЕС при пътуване в региона.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен заяви, че предложението представлява значителна стъпка по пътя на партньорите от Западните Балкани към присъединяване към семейството на роуминга в ЕС и е добра новина както за гражданите, така и за бизнеса.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос отбеляза, че таксите за роуминг са проблем за хората в Западните Балкани и че предложението ще улесни комуникацията и използването на мобилни данни на вътрешни цени, пише БТА.

Режимът „Роуминг като у дома“ дава възможност на пътуващите в ЕС и Европейското икономическо пространство да използват мобилни услуги без допълнителни такси и с подобрено качество, както и гарантира по-ясна информация за условията при услуги, които може да се таксуват отделно.