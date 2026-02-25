Турция отбелязва рекорд по валежи за януари

Януарските валежи в Турция повлияха благоприятно на земеделското производство и повишиха нивата на водоизточниците в страната, предаде Анадолската агенция. Продължителните и проливни дъждове доведоха до създаването на обнадеждаваща картина най-вече в Югоизточна Турция и в Анадола.

Статистиката, изготвена от Министерството на земеделието и горите в Турция, отчита че количеството на валежите в Централна Турция в началото на 2026 г. е най-високoто от десет години насам, в Югоизточна Турция – най-високото от 14 години насам, а във всички останали – то е по-високо както от средните стойности, така и от тези през изминалата 2025 г. Това от своя страна е довело до висока влажност на почвите и развитие в различен етап на зърнените култури в съответствие с климата в различните региони на страната.

През 2025 г. липсата на достатъчно валежи и сушата доведоха до спадането на нивото на язовирите в Турция до критични стойности и въвеждането на воден режим в големи градове като Анкара, Истанбул, Бурса, Измир, Мугла. Към настоящия момент обаче в страната няма риск от суша, нито пък риск за земеделската продукция, отчитат още от Министерството на земеделието и горите в страната.