Папа Лъв XIV ще посети за първи път Африка през април

Папа Лъв XIV ще посети Африка през април за първи път от избирането му за глава на Римокатолическата църква, съобщи ДПА, като се позова на Ватикана.

Обиколката му на континента ще продължи 11 дни. Тя ще започне на 13 април в Алжир, след което папата ще посети последователно Камерун (15-18 април), Ангола (18-21 април) и Екваториална Гвинея (21-23 април).

Преди това, на 28 март, Лъв XIV ще направи визита в Монако.

За тази година е планирано и шестдневно посещение в Испания, което ще започне на 6 юни.

Очаква се темата за миграцията да бъде сред водещите акценти по време на визитите на папата, тъй като много мигранти поемат от Африка към Европа, а Испания е една от основните дестинации за пристигащите по вода, отбелязват ДПА и БТА.

Появиха се твърдения, че през втората половина на годината Светият отец може да посети държави в Южна Америка.

Първият папа американец има и перуанско гражданство заради дългогодишната си служба като епископ в тази страна.

По-рано Светият престол посочи, че тази година Лъв Четиринадесети няма да пътува до родината си САЩ, без да даде допълнителни подробности за бъдещите му ангажименти зад граница.

Миналата година папата посети Турция и Ливан по график, договорен още от неговия предшественик Франциск, посочва ДПА.