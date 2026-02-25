Шофьорите в Атина прекарват 111 часа годишно в задръствания

Шофьорите в гръцката столица Атина прекарват средно около 111 часа годишно в задръствания, съобщи електронното издание на в „Катимерини", позовавайки са на данни от проучване на Фондация за икономически и индустриални изследвания (IOBE).

Според данните Гърция отчита 579 леки автомобила за лично ползване на 1000 жители, което е 11-ият най-висок показател в Европейския съюз. Проблемът с натоварения трафик в столицата Атина е най-осезаем, защото според данните там се падат 900 превозни средства на квадратен километър площ. За сравнение в Рим те са около 500 на квадратен километър, а в Лисабон – около 250, показва проучването, цитирано от БТА.

Според данните на изследването трафикът в Атина започва да се увеличава значително от 2017 г. насам, като едно 10-километрово пътуване отнема не по-малко от около 30 минути. Най-сериозните задръствания са в сутрешните и следобедните часове в работни дни, но и през уикендите заради туристическия поток, сочи анализът на данните, цитирани от „Катимерини".

В пиковите часове скоростта на движение на леките автомобили спада до 20–25 км/ч, докато извън пиковите часове може да достигне до 50 км/ч, в зависимост от натовареността на основните пътни артерии. Друг отчетен показател е остарелият автомобилен парк, като средната възраст на автомобилите в Гърция е 17 години, показват данните.

Изданието подчертава също, че проучването е направено с цел изследване на приноса на една от платформите за споделено пътуване за гръцката икономика и за облекчаване на ситуацията с трафика.