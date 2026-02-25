Фицо: Ще подкрепим кандидатурата на Украйна за ЕС, ако изпълни всички критерии

Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо заяви, че страната му би подкрепила присъединяването на Украйна към Европейския съюз при условие, че тя изпълни всички необходими изисквания, които се поставят и пред останалите държави кандидатки, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

В същото време Фицо подчерта, че не може да си представи Словакия да подкрепи „каквато и да било безразсъдност".

„Не знам дали украинският президент Володимир Зеленски осъзнава, че за да се присъедини Украйна към Европейския съюз, ще му е необходим гласът на всички страни членки", отбеляза Фицо. Той заяви, че желае на Украйна европейска перспектива.

„Ако Украйна изпълни критериите за влизане в ЕС, ние сме готови да я подкрепим и дори евентуално да споделим с нея нашия опит", добави той, цитира БТА.

Премиерът определи като проблематично това, което по думите му са опити в рамките на Европейския съюз да се измислят начини за заобикаляне или подвеждащо тълкуване на условията за присъединяване. „Изведнъж не е нужно да се подготвяш с години, както Сърбия и Черна гора. Сърбия бива многократно подведена. Какво трябва да кажат Албания и Черна гора, след като те провеждат трудни реформи, за да се присъединят към Европейския съюз?", заяви Фицо.

Фицо определи Украйна като корумпирана държава, която се държи неуважително към страните членки на Европейския съюз. „И от нас се очаква да вдигаме ръка и да гласуваме „за" като овце", каза той.

Ако в настоящия момент бъде проведено гласуване за присъединяването на Украйна към Европейския съюз и сегашното поведение на президента Зеленски продължи, Словакия ще настоява за пълно изпълнение на условията за членство, заяви министър-председателят.