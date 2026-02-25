Германия и Белгия настояват Унгария да спре да блокира помощта за Украйна

Германия и Белгия остро осъдиха днес позицията на унгарското правителство по отношение на Украйна и призоваха Будапеща да спре да блокира новите санкции на Европейския съюз срещу Русия, предаде ДПА.

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви в Берлин, че е шокиращо как Унгария игнорира собственото си историческо наследство, а белгийският му колега Максим Прево каза, че е неприемливо Будапеща да третира украинците като заложници по време на война за предизборни цели.

Унгария и Словакия оправдаха блокирането на новите санкции срещу Русия с аргумента, че вече няма да получават руски петрол по петролопровода "Дружба", който минава през Украйна, тъй като Киев няма повече да го ремонтира след руска атака.

Унгария наложи вето и върху нов заем от ЕС за Украйна в размер на 90 млрд. евро, от които 60 млрд. евро са предназначени за украинската армия.

Вадефул отхвърли връзката, която Будапеща прави с петролопровода, като заяви, че той така или иначе ще трябва да бъде ремонтиран. Германският външен министър изрази шок от унгарската позиция. "Това е предателство към собствената им борба за свобода", каза Вадефул, цитиран от БТА.

Той отхвърли и обвързването на въпроса с новото обсъждане на използването на замразените в Европа руски активи, голяма част от които се държат от белгийски банки. "Този въпрос е окончателно изяснен", каза Вадефул.